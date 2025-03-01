Наслідки атаки РФ на Харківщину 1 березня 2025 року

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 1 березня російські окупанти завдали масованих ударів дронами по Харкову та області. Зокрема, було атаковано об'єкти енергетичної системи Харківщини.

Про це розповів кореспондентам Новини.LIVE очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 1 березня.

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За інформацією глава Харківської ОВА, об'єкти енергетичної системи Харківщини атакували 22 "Шахеди", 17 з них вдалося збити українським захисникам.

Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ворожої атаки є значні руйнування, однак уже триває робота над відновленням енергосистеми.

За словами глави ОВА, попри масовану атаку, ситуацію вдалося стабілізувати: у більшості мешканців Харкова відключень електроенергії та опалення немає.

"По області ситуація незмінна. Щодо теплопостачання, там де ми надавали опалення, то там воно всюди є. Звичайно, є проблеми по прифронтових територіях, по сірих зонах, де ведуться активні бойові дії. В тому числі лівобережжя Куп'янська — звичайно, там немає електроенергії, водопостачання обмежене, теплопостачання у багатоповерхівках так само немає", — розповів Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 березня російські армійці безпілотниками масовано атакували три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу Харкова 1 березня пошкоджено одну з лікарень міста — у будівлі вибиті вікна та зруйновані внутрішні приміщення.