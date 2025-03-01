Последствия атаки РФ на Харьковскую область 1 марта 2025 года

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 1 марта российские оккупанты нанесли массированные удары дронами по Харькову и области. В частности были атакованы объекты энергетической системы Харьковщины.

Об этом рассказал корреспондентам Новини.LIVE глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в субботу, 1 марта.

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По информации глава Харьковской ОГА, объекты энергетической системы Харьковщины атаковали 22 "Шахеда", 17 из них удалось сбить украинским защитникам.

Олег Синегубов отметил, что в результате вражеской атаки есть значительные разрушения, однако уже идет работа над восстановлением энергосистемы.

По словам главы ОГА, несмотря на массированную атаку, ситуацию удалось стабилизировать: у большинства жителей Харькова отключений электроэнергии и отопления нет.

"По области ситуация неизменна. По теплоснабжению, там, где мы предоставляли отопление, то там оно везде есть. Конечно есть проблемы по прифронтовым территориям, по серым зонам, где ведутся активные боевые действия. В том числе левобережье Купянска — конечно, там нет электроэнергии, водоснабжение ограничено, теплоснабжения в многоэтажках так же нет", — рассказал Синегубов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта российские армейцы беспилотниками массированно атаковали три района Харькова. В результате обстрела пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, в результате ночного обстрела Харькова 1 марта повреждена одна из больниц города — в здании выбиты окна и разрушены внутренние помещения.