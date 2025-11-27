Відео
Евакуація та прильоти — Терехов про перші дні війни у Харкові

Евакуація та прильоти — Терехов про перші дні війни у Харкові

Дата публікації: 27 листопада 2025 13:44
Ігор Терехоа розповів, як Харків вистояв у перші дні війни
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали для міста найважчим випробуванням, але водночас об’єднали місто як ніколи. Попри удари, хаос і невідомість, громада вистояла завдяки згуртованості та спільним зусиллям містян і захисників.

Про це Ігор Терехов розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Терехов про перші дні війни у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як місто переживало перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що саме перші дні повномасштабного вторгнення об’єднали громаду Харкова так, як ніколи раніше.

Терехов пригадує, що перші дні війни були найважчими: евакуація, прильоти, трагедії, невідомість. Міська влада стояла перед низкою критичних викликів, але Харків вистояв завдяки рішучості людей, роботі комунальних служб і підтримці ЗСУ, ТрО, медиків та волонтерів.

Мер Харкова наголосив, що саме повномасштабна війна зробила харків’ян більш згуртованими й сильно змінила підхід команди до роботи. Тепер, за його словами, головна мета — пройти всі подальші виклики разом і дочекатися миру.

"Всі ці чотири роки ми працювали у війні. Війна дуже багато чого змінила — змінила людей, харків'ян. Було дуже важко, іноді ми стояли перед дуже важливими викликами. Я дуже вдячний сьогодні всім харків'янам, бійцям ЗСУ, ТрО, волонтерам, медикам, і тим, хто долучилися до нас, аби ми витримали ці виклики.

Перший тиждень війни був найважчий. Все було по-іншому, аніж в мирному житті. Евакуація харків'ян, перші бомби, прильоту, перші втрати людей. Було дуже важко, але ми вистояли. Харків'ян обєднала війна...", — розповів Терехов.

Нещодавно Терехов розповів, скільки дітей у Харкові можуть навчатися у підземних школах.

Також мер Харкова повідомив, що у місті планують збудувати підземний дитячий садок.

