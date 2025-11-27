Видео
Главная Харьков Эвакуация и прилеты — Терехов о первых днях войны в Харькове

Эвакуация и прилеты — Терехов о первых днях войны в Харькове

Дата публикации 27 ноября 2025 13:44
Игорь Терехоа рассказал, как Харьков выстоял в первые дни войны
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что первые дни полномасштабного вторжения России в Украину стали для города тяжелым испытанием, но в то же время объединили город как никогда. Несмотря на удары, хаос и неизвестность, громада выстояла благодаря сплоченности и совместным усилиям горожан и защитников.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Терехов о первых днях войны в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как город переживал первые дни полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что именно первые дни полномасштабного вторжения объединили громаду Харькова так, как никогда раньше.

Терехов вспоминает, что первые дни войны были самыми тяжелыми: эвакуация, прилеты, трагедии, неизвестность. Городская власть стояла перед рядом критических вызовов, но Харьков выстоял благодаря решимости людей, работе коммунальных служб и поддержке ВСУ, ТрО, медиков и волонтеров.

Мэр Харькова подчеркнул, что именно полномасштабная война сделала харьковчан более сплоченными и сильно изменила подход команды к работе. Теперь, по его словам, главная цель — пройти все дальнейшие вызовы вместе и дождаться мира.

"Все эти четыре года мы работали в войне. Война очень многое изменила — изменила людей, харьковчан. Было очень трудно, иногда мы стояли перед очень важными вызовами. Я очень благодарен сегодня всем харьковчанам, бойцам ВСУ, ТрО, волонтерам, медикам и тем, кто присоединились к нам, чтобы мы выдержали эти вызовы.

Первая неделя войны была самая тяжелая. Все было по-другому, чем в мирной жизни. Эвакуация харьковчан, первые бомбы, прилеты, первые потери людей. Было очень трудно, но мы выстояли. Харьковчан объединила война..." — рассказал Терехов.

Недавно Терехов рассказал, сколько детей в Харькове могут учиться в подземных школах.

Также мэр Харькова сообщил, что в городе планируют построить подземный детский сад.

Харьков россияне обстрелы Игорь Терехов война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
