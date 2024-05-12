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Евакуація з Харківської області — скільки осіб вивезли з небезпечних населених пунктів

12 травня 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Евакуація з Харківської області — скільки осіб вивезли з небезпечних населених пунктів
Евакуація з Харківської області. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області триває евакуація населення з територій, де російські окупанти активізували бойові дії. За понад дві доби вдалося вивезти понад 4 000 тисяч жителів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 12 травня.

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Евакуація людей з Харківської області

"За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4 000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних", — розповів Синєгубов.

Евакуація з Харківської області
Евакуація з Харківської області. Фото: t.me/synegubov

За його словами, усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою. 

Усім, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, — надають житло. Синєгубов зазначив, що 70% евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів та близьких.

Допомога евакуйованим людям з Харківської області
Евакуація з Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Так само людям надають гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну допомогу.

Загалом розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю кількість збільшать.

Евакуація з Харківської області внаслідок наступу РФ
Евакуація з Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Очільник Харківської ОВА наголосив, що проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення за напрямком Старий Салтів немає.

Чоловік з Харківської області, якого евакуювали
Евакуація з Харківської області. Фото: t.me/synegubov

"Є чіткі домовленості з "Укрзалізницею": у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, зможемо подавати додаткові потяги за окремим напрямком", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Вовчанськ Харківської області — під постійним ворожим вогнем. Рятувальники показали кадри міста, яке розташовується за 10 км від російського кордону. У населеному пункті залишилось близько 400 жителів. До війни було майже 18 000. 

Також російські війська вчора розпочали новий наступ на Харківську область. Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що станом на суботу, 11 травня, "сіра зона'' не збільшилася.

війна
евакуація
Харківська область
Олег Синєгубов
люди

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