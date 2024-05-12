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Эвакуация из Харьковской области — сколько человек вывезли из опасных населенных пунктов

12 мая 2024 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эвакуация из Харьковской области — сколько человек вывезли из опасных населенных пунктов
Эвакуация из Харьковской области Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области продолжается эвакуация населения с территорий, где российские оккупанты активизировали боевые действия. За более двух суток удалось вывезти более 4 000 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 12 мая.

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"За более чем двое суток силами ОВА, местных администраций, Координационного гуманитарного центра и волонтеров, полиции, ГСЧС эвакуировали более 4 000 тысяч жителей из населенных пунктов, где есть угроза для жизни и здоровья гражданских", — рассказал Синегубов.

Эвакуация из Харьковской области
Эвакуация из Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

По его словам, всем эвакуированным предоставляется сопровождение согласно разработанной еще в 2022 году дорожной карте.

Всем, кто нуждается в размещении в места временного проживания, — предоставляют жилье. Синегубов отметил, что 70% эвакуированных имеют жилье для проживания, в основном остаются у родственников и близких.

Помощь эвакуированным людям из Харьковской области
Эвакуация из Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Также людям оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую помощь.

Всего развернули еще около 900 мест для эвакуированных. При необходимости это количество увеличат.

Эвакуация из Харьковской области в результате наступления РФ
Эвакуация из Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по направлению Старый Салтов нет.

Мужчина из Харьковской области, которого эвакуировали
Эвакуация из Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

"Есть четкие договоренности с "Укрзализныцей": в случае увеличения темпов эвакуации, в том числе за пределы области, сможем подавать дополнительные поезда по отдельным направлениям", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который находится в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было около 18 000.

Также российские войска начали новое наступление на Харьковскую область. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по состоянию на субботу, 11 мая, "серая зона'' не увеличилась.

война
эвакуация
Харьковская область
Олег Синегубов
люди

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