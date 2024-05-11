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Синєгубов відповів, чи є підстави для оголошення евакуації з Харкова

11 травня 2024 18:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов відповів, чи є підстави для оголошення евакуації з Харкова
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи потрібна евакуація з Харкова. За його словами, наразі для цього немає жодних підстав.

Про це Олег Синєгубов розповів, відповідаючи на запитання Новини.LIVE у суботу, 11 травня.

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Оголошення евакуації з Харкова

Синєгубов наголосив, що, попри активні бойові дії на півночі Харківської області, за останню добу не фіксується масовий виїзд людей із міста.

"Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Так, звичайно, може ескалація, тиск його може посилюватися, він може посилювати свою військову присутність", — додав очільник Харківської ОВА.

Ситуація в Харкові — останні новини

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ. 

У зв'язку з цим у місті та прилеглих населених пунктах Харківщини відбувається евакуація населення.

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Нині там тривають жорсткі бої. 

У Міноборони заявили, що приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні сили України від кордону та створити буферну зону. 

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зробив заяву щодо нового наступу окупантів на Харківщині. За його словами, ці дії росіян були спрогнозовані українськими силами раніше, тому нічого критичного не відбувається.

У суботу, 11 травня, загарбники відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

До того ж через наступ РФ жителів прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу загалом евакуйовано 1775 людей.

війна
Харків
українці
евакуація
Україна
Харківська область
Олег Синєгубов

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