Синєгубов відповів, чи є підстави для оголошення евакуації з Харкова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, чи потрібна евакуація з Харкова. За його словами, наразі для цього немає жодних підстав.

Про це Олег Синєгубов розповів, відповідаючи на запитання Новини.LIVE у суботу, 11 травня.

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Синєгубов наголосив, що, попри активні бойові дії на півночі Харківської області, за останню добу не фіксується масовий виїзд людей із міста.

"Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої території. Так, звичайно, може ескалація, тиск його може посилюватися, він може посилювати свою військову присутність", — додав очільник Харківської ОВА.

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Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ.

У зв'язку з цим у місті та прилеглих населених пунктах Харківщини відбувається евакуація населення.

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Нині там тривають жорсткі бої.

У Міноборони заявили, що приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні сили України від кордону та створити буферну зону.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зробив заяву щодо нового наступу окупантів на Харківщині. За його словами, ці дії росіян були спрогнозовані українськими силами раніше, тому нічого критичного не відбувається.