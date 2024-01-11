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Евакуйована жінка з Донецька розповіла про обстріл Харкова 30 грудня

11 січня 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Евакуйована жінка з Донецька розповіла про обстріл Харкова 30 грудня
Евакуйована жінка Світлана з Донецька, яка була в Харкові під час обстрілу 30 грудня. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Евакуйована жінка Світлана з Донецька розповіла про обстріл Харкова 30 грудня. За її словами, у неї ледве не зупинилося серце.

Про це Світлана розповіла у коментарі Новини.LIVE.

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Обстріл Харкова 30 грудня

Світлана родом із Дружківки, Донецької області. У 2015 році вона перенесла операцію на серці, а в 2021 році — залишилася без ноги. 

"Костянтинівку розбили. Через Дружківку літають снаряди на Краматорськ. Це дуже важко бачити", — наголосила вона.

Жінка розповіла, що лежала у лікарні, коли російські окупанти вдарили по готелю Kharkiv Palace, який знаходився навпроти.

"Раптово відчинилися вікна, летить ракета, з неї іскри навколо сипляться. Я спочатку не зрозуміла що сталося, тільки вночі збагнула, коли вийшла з підвалу", — додала Світлана.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни здійснили потужну атаку ракетами по центру Харкова, зокрема ушкоджень зазнав готель та багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок обстрілу міста окупантами постраждали люди.

Також ми писали, що в результаті російського обстрілу Харкова 30 грудня ушкоджень зазнала медична інфраструктура. Йдеться про будівлі трьох лікарень міста.

війна
Харків
евакуація
обстріли
Донецьк

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