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Эвакуированная женщина из Донецка рассказала об обстреле Харькова 30 декабря

11 января 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эвакуированная женщина из Донецка рассказала об обстреле Харькова 30 декабря
Эвакуированная женщина Светлана из Донецка, которая была в Харькове во время обстрела 30 декабря. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Эвакуированная женщина Светлана из Донецка рассказала об обстреле Харькова 30 декабря. По ее словам, у нее чуть не остановилось сердце.

Об этом Светлана рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Светлана родом из Дружковки Донецкой области. В 2015 году она перенесла операцию на сердце, а в 2021 году — осталась без ноги.

"Константиновку разбили. Через Дружковку летают снаряды на Краматорск. Это очень трудно видеть", — подчеркнула она.

Женщина рассказала, что лежала в больнице, когда российские оккупанты ударили по отелю Kharkiv Palace, который находился напротив.

"Внезапно открылись окна, летит ракета, из нее искры вокруг сыпятся. Я сначала не поняла, что произошло, только ночью поняла, когда вышла из подвала", — добавила Светлана.

Напомним, 30 декабря россияне совершили мощную атаку ракетами по центру Харькова, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом. В результате обстрела города оккупантами пострадали люди.

Также мы писали, что в результате российского обстрела Харькова 30 декабря повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.

война
Харьков
эвакуация
обстрелы
Донецк

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