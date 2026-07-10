Фіктивне бронювання у Харкові: викрили правоохоронців

Затримання підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові викрили схему незаконного оформлення фіктивного бронювання від мобілізації. До неї були причетні двоє правоохоронців та їхній цивільний спільник. Вони пропонували військовозобов'язаним оформлення на підприємство критичної інфраструктури без фактичної роботи. Усім трьом вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Гроші за "бронювання"

За інформацією ДБР, фігуранти обіцяли військовозобов'язаним фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. Формально чоловіків оформлювали на роботу, однак виконувати жодних обов'язків вони не мали. Натомість це давало можливість отримати бронювання та уникнути призову.

Вартість такої "послуги" становила 4,5 тисячі доларів США. Після передачі грошей одному з учасників схеми працівники ДБР припинили її діяльність.

Підозра і покарання

Двом правоохоронцям та їхньому цивільному спільнику повідомили про підозру у замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав усім трьом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших людей, які могли бути причетними до організації цієї схеми.

Інші схеми

Раніше, у Харкові до суду вже передали справу 55-річного громадянина Азербайджану, якого обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. За даними слідства, чоловік пропонував оформити фіктивне працевлаштування для отримання бронювання, а після цього — організувати "відрядження" до однієї з країн Європи без повернення в Україну.

За таку схему він вимагав 20 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали його одразу після отримання грошей. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Як повідомляли Новини.LIVE, Служба безпеки України повідомила про заочну підозру 38-річному блогеру з Харкова, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. За даними слідства, чоловік поширював проросійський контент, виправдовував війну проти України та закликав до зміни державного кордону.

Також Новини.LIVE писали, що Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.