Багатоповерхівка у Харкові зазнала серйозних пошкоджень після атаки російського дрона-камікадзе

Наслідки падіння дрона РФ на Харків. Фото: Новини.LIVE

Минулого вечора, близько 22 години, російській дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Харкові. На місці події разом з рятувальниками працювали кореспонденти Новини.LIVE Харків, які зафіксували результати цинічної атаки окупантів.

Про подробиці наслідків повідомляють Новини.LIVE.

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Згідно з повідомленням наших кореспондентів, які поспілкувались з рятівниками та представниками обласної прокуратури, на цей момент відомо про чотирьох постраждалих. Всі вони отримали поранення, але, на щастя, ніхто не загинув.

Через падіння уламків після атаки дрона постраждали й деякі автівки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Рятівники вже загасили полум'я, яке виникло в одній з квартир після падіння "Шахеда". В інших квартирах повибивало вікна, а також зруйнована частина даху. На місці працюють відповідні служби ДСНС і продовжується ліквідація наслідків пожежі.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 березня російські армійці безпілотниками масовано атакували три райони Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, внаслідок нічного обстрілу Харкова 1 березня пошкоджено одну з лікарень міста — у будівлі вибиті вікна та зруйновані внутрішні приміщення.