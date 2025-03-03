Многоэтажка в Харькове получила серьезные повреждения после атаки российского дрона-камикадзе

Последствия падения дрона РФ на Харьков. Фото: Новини.LIVE

Вчера вечером, около 22 часов, российской дрон-камикадзе попал в жилой дом в Харькове. На месте происшествия вместе со спасателями работали корреспонденты Новини.LIVE Харьков, которые зафиксировали результаты циничной атаки оккупантов.

О подробностях последствий сообщают Новини.LIVE.

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Согласно сообщению наших корреспондентов, которые пообщались со спасателями и представителями областной прокуратуры, на данный момент известно о четырех пострадавших. Все они получили ранения, но, к счастью, никто не погиб.

Из-за падения обломков после атаки дрона пострадали и некоторые машины на улице. Фото: Новости.LIVE

Спасатели уже потушили пламя, которое возникло в одной из квартир после падения "Шахеда". В других квартирах выбило окна, а также разрушена часть крыши. На месте работают соответствующие службы ГСЧС и продолжается ликвидация последствий пожара.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта российские армейцы беспилотниками массированно атаковали три района Харькова. В результате обстрела пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, в результате ночного обстрела Харькова 1 марта повреждена одна из больниц города — в здании выбиты окна и разрушены внутренние помещения.