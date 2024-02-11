Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Голова Немишлянського району Харкова розповіла, яку допомогу отримали постраждалі від пожежі arrow

Голова Немишлянського району Харкова розповіла, яку допомогу отримали постраждалі від пожежі

11 лютого 2024 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Голова Немишлянського району Харкова розповіла, яку допомогу отримали постраждалі від пожежі
Допомога для постраждалих у Харкові. Фото: Суспільне Харків
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові ніхто з постраждалих від пожежі не заселилися до гуртожитків — родичі та сусіди одразу запропонували прихистити їх. Небайдужі люди надають стільки допомоги, що її не встигають приймати. 

Про це розповіла голова Немишлянського району Тетяна Топчій у коментарі Суспільне Харків.

Читайте також:

Пожежа в Харкові внаслідок удару дронами

Топчій зазначила, що з речей, які харків'яни принесли для погорільців, сформують фонд допомоги.

"Ми не встигали приймати допомогу й дякувати людям. Тієї допомоги, яку надали, достатньо, але мені й сьогодні телефонували люди, що хочуть привезти речі. Це буде наш невеличкий склад, що будемо використовувати й для інших районів, для тих людей, які цього потребують", — сказала вона.

За її словами, ніхто з людей, які лишилися без житла, не заселився до гуртожитків, оскільки "ті сусіди, які вціліли, одразу запропонували прихисток у себе вдома".

Також громадяни переказували кошти на особисті картки постраждалих, а допомоги було так багато, що банки почали блокувати картки.

"Блокування — часті поповнення. Ми розв'язували це питання й змогли розблокувати людям картки. Зараз ще збираємо кошти на поховання для обох родин", — уточнила Топчій.

Нагадаємо, що внаслідок атаки Харкова загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я — чоловік та троє дітей.

Також ми писали, що у місті 11 лютого оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім загиблих та 57 поранених через удари дронів увечері 9 лютого.

Харків
обстріли
окупанти
дрони
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі