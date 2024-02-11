Голова Немишлянського району Харкова розповіла, яку допомогу отримали постраждалі від пожежі

Допомога для постраждалих у Харкові. Фото: Суспільне Харків

У Харкові ніхто з постраждалих від пожежі не заселилися до гуртожитків — родичі та сусіди одразу запропонували прихистити їх. Небайдужі люди надають стільки допомоги, що її не встигають приймати.

Про це розповіла голова Немишлянського району Тетяна Топчій у коментарі Суспільне Харків.

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Топчій зазначила, що з речей, які харків'яни принесли для погорільців, сформують фонд допомоги.

"Ми не встигали приймати допомогу й дякувати людям. Тієї допомоги, яку надали, достатньо, але мені й сьогодні телефонували люди, що хочуть привезти речі. Це буде наш невеличкий склад, що будемо використовувати й для інших районів, для тих людей, які цього потребують", — сказала вона.

За її словами, ніхто з людей, які лишилися без житла, не заселився до гуртожитків, оскільки "ті сусіди, які вціліли, одразу запропонували прихисток у себе вдома".

Також громадяни переказували кошти на особисті картки постраждалих, а допомоги було так багато, що банки почали блокувати картки.

"Блокування — часті поповнення. Ми розв'язували це питання й змогли розблокувати людям картки. Зараз ще збираємо кошти на поховання для обох родин", — уточнила Топчій.

Нагадаємо, що внаслідок атаки Харкова загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я — чоловік та троє дітей.

Також ми писали, що у місті 11 лютого оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відомо про сім загиблих та 57 поранених через удари дронів увечері 9 лютого.