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Глава Немышлянского района Харькова рассказала, какую помощь получили пострадавшие от пожара

11 февраля 2024 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Глава Немышлянского района Харькова рассказала, какую помощь получили пострадавшие от пожара
Помощь пострадавшим в Харькове. Фото: Суспільне Харків
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове никто из пострадавших от пожара не заселился в общежития — родственники и соседи сразу предложили приютить их. Неравнодушные люди оказывают столько помощи, что ее не успевают принимать.

Об этом рассказала глава Немышлянского района Татьяна Топчий в комментарии Суспільне Харків.

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Топчий отметила, что из вещей, которые харьковчане принесли для погорельцев, сформируют фонд помощи.

"Мы не успевали принимать помощь и благодарить людей. Той помощи, которую оказали, достаточно, но мне и сегодня звонили люди, которые хотят привезти вещи. Это будет наш небольшой склад, который будем использовать и для других районов, для тех людей, которые этого нуждаются", — сказала она.

По ее словам, никто из людей, которые остались без жилья, не заселился в общежития, поскольку "уцелевшие соседи сразу предложили убежище у себя дома".

Также граждане переводили средства на личные карты пострадавших, а помощи было так много, что банки начали блокировать карты.

"Блокировка — частые пополнения. Мы решали этот вопрос и смогли разблокировать людям карточки. Сейчас еще собираем средства на похороны для обеих семей", — уточнила Топчий.

Напомним, что в результате атаки Харькова погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья — муж и трое детей.

Также мы писали, что в городе 11 февраля объявили День траура по погибшим в результате российской атаки. Известно о семи погибших и 57 раненых из-за ударов дронов вечером 9 февраля.

Харьков
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оккупанты
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