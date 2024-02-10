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Подоляк розповів, якими ракетами окупанти обстріляли Харків

10 лютого 2024 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк розповів, якими ракетами окупанти обстріляли Харків
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, якими ракетами російські окупанти атакували Харків. За його словами, озброєння надійшло ворогу з Північної Кореї.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону у суботу, 10 лютого.

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Подоляк наголосив, що РФ не може забезпечити себе ракетами і снарядами, тому вона шукає їх у КНДР.

"Ми з вами бачимо, більше мільйона снарядів — це північнокорейські. Так само ракети, які сьогодні періодично атакують Харків — це також північнокорейські снаряди", — додав він.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м. А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про місця влучення після обстрілу.

Прокуратура повідомила, що рятувальники виявили тіло загиблого під час пожежі. Але незабаром кількість жертв різко зросла. Серед загиблих є діти.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їхні будинки.

А ось Національна поліція показала кадри перших хвилин після вибухів.

Офіс президента
війна
Михайло Подоляк
Харків
КНДР
обстріли
окупанти
ракети

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