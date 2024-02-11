У Харкові оголосили День жалоби після російської атаки по місту

Знищена нафтобаза внаслідок обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Росіяни завдали чергового удару по Харкову у суботу, 10 лютого. Внаслідок атаки трагічно загинуло сім людей, а ще 57 поранені. У місті оголосили День жалоби за загиблими 11 лютого.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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День жалоби в Харкові

Під час атаки загарбників на мирне українське місто постраждало 57 людей, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Харкова, а також ворог забрав життя сімох людей. У суботу трагічно загинули дві родини, в одній з них було троє дітей.

Загиблі від російського удару по Харкову:

Путятіна Ольга. 35 років.

Путятін Григорій. 38 років.

Путятін Олексій. 7 років.

Путятін Михайло. 4 роки.

Путятін Павло. 10 місяців.

Манойло Світлана. 65 років.

Манойло Анатолій. 66 років.

"Сьогодні, 11 лютого, у Харкові оголошено День жалоби. Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", — написав Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова

Масований обстріл Харкова 10 лютого

Нагадаємо, що Росія атакувала автозаправну станцію в Харкові. Внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їхні будинки.

Згодом рятувальники знайшли рештки наймолодшої дитини загиблої сім'ї, однак ідентифікувати її на місці не вдалося. Температура горіння під час пожежі була такою високою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

У результаті атаки РФ загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я. Старшому сину Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.