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Під час російського обстрілу Харкова трагічно загинула прокурор Вовчанського відділу

10 лютого 2024 18:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Під час російського обстрілу Харкова трагічно загинула прокурор Вовчанського відділу
Прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна. Фото: Харківська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили черговий масований обстріл Харкова в суботу, 10 лютого. Внаслідок атаки загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна і її сім'я.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у суботу, 10 лютого.

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Внаслідок російського удару по Харкову, на жаль, загинула співробітниця прокуратури 35-річна Ольга Путятіна та її сім'я.

За даними відомства, в жінки було троє дітей та чоловік. Вони усі трагічно загинули. Старшому сину Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.

Причиною смерті стала пожежа, яка виникла внаслідок обстрілу РФ.

"Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці", — йдеться в повідомленні.

Родина Путятіних, що загинули під час атаки РФ
Родина Путятіних, що загинули під час атаки РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував цинічне вбивство сім'ї у Харкові. Єрмак прагне аби кожен мешканець ЄС або США уявили, що ці люди просто жили своїм життям.

Загалом внаслідок удару по Харкову кількість постраждалих становить вже 57 осіб, а загинуло щонайменше семеро людей.

війна
смерть
Харків
Україна
обстріли
прокурори
атака
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