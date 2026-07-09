Грози, град та шквали накриють Харківщину: прогноз на завтра

Чоловік з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Дощова та штормова негода пануватиме на Харківщині у розпал літа. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, сильні зливи та поривчастий вітер, проте заспокоюють, що ближче до вихідних температура повітря почне поступово зростати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 10 липня

У середу, 10 липня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

По області: очікується короткочасний дощ, який вдень перейде у значну зливу. Синоптики попереджають про грози, а вдень місцями можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24°.

У Харкові: також пройде короткочасний дощ, який вдень стане значним. Очікується гроза. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +16…+18°, а вдень повітря прогріється до +20…+22°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із грозовою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 10 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві оголошено найвищий, надзвичайний п'ятий клас небезпеки. Середній рівень прогнозують для Харкова, а низький — для Слобожанського. Водночас у Богодухові, Коломаку, Великому Бурлуці, Куп'янську, Ізюмі, Лозовій та Берестині загроза повністю відсутня. Попри дощову погоду та зливи, рятувальники просять жителів зон підвищеного ризику залишатися пильними.

Прогноз на 11–14 липня

Протягом наступних днів літо почне поступово повертати своє тепло, хоча повністю дощі регіон не покинуть:

11 липня: Хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, вдень опади продовжаться, місцями прогримить гроза. Вітер зміниться на південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16°, а вдень потеплішає до +21…+26°.

12 липня: Збережеться хмарна погода з проясненнями та невеликим дощем. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +11…+16° вночі та +21…+26° у денний час.

13 липня: Регіон знову накриє хмарність. Прогнозують невеликий дощ, який вдень стане помірним. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +11…+16°, а вдень очікується по-справжньому літня температура — +22…+27°.

14 липня: Хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +12…+17°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +23…+28°.

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