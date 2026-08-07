Погода у Харкові на завтра: грози та град змінять спеку

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 серпня, погода в Харківській області різко зміниться. На зміну тривалій сухій задусі прийдуть грозові дощі, місцями град та сильний шквалистий вітер. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, проте зазначають, що вже з неділі температура повітря почне відчутно знижуватися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Гроза в регіоні

У суботу, 8 серпня, по місту та області очікується погіршення погодних умов. Вдень прогнозують грози, град та шквалистий вітер зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз на 8 серпня

У суботу на Харківщині очікується хмарна погода. Вітер північний, 7–12 м/с.

По області: вночі без істотних опадів при температурі +19…+24 °С. Вдень пройде короткочасний дощ, місцями значний, з грозою, градом та шквалом 15–20 м/с. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +31…+36 °С.

У Харкові: нічна температура становитиме +21…+23 °С без істотних опадів. Вдень очікується короткочасний дощ, гроза, град та шквал 15–20 м/с. Повітря прогріється до +33…+35 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри прогнозовані опади, через попередню тривалу спеку ситуація з пожежною небезпекою в області 8 серпня залишається напруженою. За даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки оголошено майже по всій території: у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Берестині, Лозовій, Слобожанському та Великому Бурлуці. Тільки в районі Ізюма збережеться високий (четвертий) рівень. Рятувальники закликають жителів бути максимально обережними з вогнем.

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Прогноз на 9–17 серпня

Після суботньої негоди в регіоні встановиться суха та помірно тепла погода:

9 серпня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі температура опуститься до +15…+20 °С, а вдень спека спаде до приємних +25…+30 °С.

10 серпня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +15…+20 °С, а денна — +25…+30 °С.

11 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі прогнозують +15…+20 °С, вдень — +25…+30 °С.

12 серпня: малохмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, а вдень — +23…+28 °С.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у період з 13 по 17 серпня на Харківщині утримуватиметься переважно суха погода без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +13…+20 °С, а вдень очікується комфортне тепло від +23 °С до +30 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.