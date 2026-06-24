Погода в Харкові та області: прогноз на 25-29 червня

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Короткочасні дощі та грози принесуть легку прохолоду на Харківщину в кінці червня, проте літнє тепло не покидає регіон. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та закликають мешканців бути готовими до локальних опадів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 25 червня

У четвер, 25 червня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. По області місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди прогримить гроза. Температура повітря вночі становитиме +15...+20°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +23...+28°C. У Харкові також очікується невеликий короткочасний дощ. Нічна температура буде в межах +16...+18°C, а вдень повітря прогріється до +25...+27°C.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри прогнозовані локальні дощі, ситуация з пожежною небезпекою в області залишається вкрай напруженою. Згідно з даними синоптиків, на 25 червня для більшої частини Харківщини оголошено найвищий, п'ятий клас загрози. Надзвичайна пожежна небезпека фіксується у Харкові, а також у Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Дещо спокійніша, але все ще тривожна ситуація спостерігається у Коломаці та Великому Бурлуці, де діє високий четвертий клас небезпеки. Найнижчий для цього дня, середній третій рівень загрози, синоптики прогнозують лише для Берестина. Через такі показники рятувальники закликають жителів регіону бути максимально обережними з вогнем на відкритому повітрі.

Прогноз на 26–29 червня

26 червня утримається мінлива хмарність. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура вночі знизиться до +12...+17°C, а вдень очікується +21...+26°C.

27 та 28 червня вночі істотних опадів не передбачається, а от вдень місцями знову пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря в нічні години становитиме +10...+15°C, вдень — від +21°C до +26°C. Вітер цими днями коливатиметься від північного до північно-західного в межах 5–12 метрів за секунду.

29 червня початок нового тижня принесе чергову хвилю спеки. Попри місцями короткочасні дощі та грози, температура повітря стрімко піде вгору: вночі очікується +13...+18°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть спекотні +26...+31°C.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

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