Грози та туман накриють Харківщину: погода на 14 липня

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Дощова та волога погода продовжує утримуватися в Харківській області. Синоптики прогнозують короткочасні зливи та грози, проте заспокоюють, що ближче до кінця тижня опади повністю припиняться, а в регіон повернеться сонячне літо.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 14 липня

У вівторок, 14 липня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через денні грози. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, але спостерігатиметься слабкий туман. Температура повітря становитиме +13…+18 °С. Вдень пройде короткочасний дощ, місцями прогримить гроза, а стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +14…+16 °С без істотних опадів, можливий слабкий туман. Вдень очікується короткочасний дощ та гроза, а температура повітря прогріється до +25…+27 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із грозовою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 14 липня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Лозовій прогнозують середній (третій) клас небезпеки. Низький рівень загрози діє у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Ізюмі та Берестині. Водночас у Коломаку та Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня. Попри дощову погоду, рятувальники закликають жителів бути обережними з вогнем.

Прогноз на 15–18 липня

Волога погода затримається ще на добу, після чого в регіоні почнеться помітне прояснення:

15 липня: Мінлива хмарність. І вночі, і вдень очікується короткочасний дощ, а також гроза. У нічний час місцями можливий туман. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень — +23…+28 °С.

16 липня: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер збережеться північний, 5–10 м/с. Повітря вночі прогріється до +13…+18 °С, а вдень очікується потепління до +24…+29 °С.

17 липня: У регіоні утримається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер зміниться на північно-східний, 5–10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +12…+17 °С вночі та +22…+27 °С у денний час.

18 липня: Очікується сонячна погода з мінливою хмарністю, абсолютно без опадів. Вітер буде слабким, східного напрямку, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, а вдень повітря прогріється до по-справжньому літніх +23…+28 °С.

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