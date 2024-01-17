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Які пошкоджені будинки відремонтують у Харкові — перелік

17 січня 2024 15:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Які пошкоджені будинки відремонтують у Харкові — перелік
Зруйнована будівля готелю у Харкові. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 17 січня, міська рада Харкова затвердила перелік пошкоджених військовою агресією РФ об'єктів, де необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи. До списку, зокрема, входять 6 житлових будинків. 

Про це повідомляє Харківська міськрада

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Зазначається, що відновлять шість житлових будинків у Шевченківському та Київському районах за такими адресами: вул. Гіршмана, 14, пр. Незалежності, 1, вул. Бакуліна, 9/13 та 14, вул. Коломенська, 15 і вул. Чичибабіна, 2.

На цих об'єктах проведуть ремонт покрівель, укріплення опорних конструкцій, стін тощо.

"Як повідомили на засіданні виконкому, Департамент житлово-комунального господарства забезпечить обстеження пошкоджених об’єктів і розробить проєкти їх капітального ремонту", — йдеться у повідомленні. 

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Інформація про відновлення будинків. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері вівторка, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.

У ДСНС показали наслідки обстрілів. Також про наслідки атаки розповіла жителька одного пошкодженого будинку.

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