Які пошкоджені будинки відремонтують у Харкові — перелік
У середу, 17 січня, міська рада Харкова затвердила перелік пошкоджених військовою агресією РФ об'єктів, де необхідно провести аварійно-відновлювальні роботи. До списку, зокрема, входять 6 житлових будинків.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Які житлові будинки відновлять у Харкові
Зазначається, що відновлять шість житлових будинків у Шевченківському та Київському районах за такими адресами: вул. Гіршмана, 14, пр. Незалежності, 1, вул. Бакуліна, 9/13 та 14, вул. Коломенська, 15 і вул. Чичибабіна, 2.
На цих об'єктах проведуть ремонт покрівель, укріплення опорних конструкцій, стін тощо.
"Як повідомили на засіданні виконкому, Департамент житлово-комунального господарства забезпечить обстеження пошкоджених об’єктів і розробить проєкти їх капітального ремонту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ввечері вівторка, 16 січня. Ворог поцілив у житлові будинки та лікарню, є 17 постраждалих.
У ДСНС показали наслідки обстрілів. Також про наслідки атаки розповіла жителька одного пошкодженого будинку.
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