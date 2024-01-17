Какие поврежденные дома отремонтируют в Харькове — перечень

Разрушено здание гостиницы в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 января, городской совет Харькова утвердил перечень поврежденных военной агрессией РФ объектов, где необходимо провести аварийно-восстановительные работы. В список, в частности, входят 6 жилых домов.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

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Так, восстановят шесть жилых домов в Шевченковском и Киевском районах по следующим адресам: ул. Гиршмана, 14, пр. Независимости, 1, ул. Бакулина, 9/13 и 14, ул. Коломенская, 15 и ул. Чичибабина, 2.

На этих объектах будет проведен ремонт покрытий, укрепление опорных конструкций, стен и т.д.

"Как сообщили на заседании исполкома, Департамент жилищно-коммунального хозяйства обеспечит обследование поврежденных объектов и разработает проекты их капитального ремонта", — говорится в сообщении.

Информация о восстановлении домов. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову вечером вторника, 16 января. Враг попал в жилые дома и больницу, есть 17 пострадавших.

Добавим, в ГСЧС показали последствия обстрелов. Также о последствиях атаки рассказала жительница одного из поврежденных домов.