Какие поврежденные дома отремонтируют в Харькове — перечень
В среду, 17 января, городской совет Харькова утвердил перечень поврежденных военной агрессией РФ объектов, где необходимо провести аварийно-восстановительные работы. В список, в частности, входят 6 жилых домов.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Какие жилые дома восстановят в Харькове
Так, восстановят шесть жилых домов в Шевченковском и Киевском районах по следующим адресам: ул. Гиршмана, 14, пр. Независимости, 1, ул. Бакулина, 9/13 и 14, ул. Коломенская, 15 и ул. Чичибабина, 2.
На этих объектах будет проведен ремонт покрытий, укрепление опорных конструкций, стен и т.д.
"Как сообщили на заседании исполкома, Департамент жилищно-коммунального хозяйства обеспечит обследование поврежденных объектов и разработает проекты их капитального ремонта", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову вечером вторника, 16 января. Враг попал в жилые дома и больницу, есть 17 пострадавших.
Добавим, в ГСЧС показали последствия обстрелов. Также о последствиях атаки рассказала жительница одного из поврежденных домов.
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