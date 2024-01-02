Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Який вигляд зараз має пошкоджений готель у Харкові — кадри зйомки з дрону arrow

Який вигляд зараз має пошкоджений готель у Харкові — кадри зйомки з дрону

2 січня 2024 09:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Який вигляд зараз має пошкоджений готель у Харкові — кадри зйомки з дрону
Пошкоджений готель у Харкові внаслідок російського обстрілу. Фото: скриншот з відео Харківської обласної прокуратури
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Окупанти 30 грудня обстріляли готель у Харкові, внаслідок чого було поранено місцевих жителів, а також іноземця. За допомогою дрону була проведена зйомка, де можна побачити вигляд пошкодженого готелю "Kharkiv Palace".

Відповідне відео опублікували в пресслужбі Харківської обласної прокуратури. 

Читайте також:

Хто саме постраждав внаслідок удару РФ у Харкові

Як пізніше стало відомо, у харківсьому готелі під час ворожого обстрілу перебували саме німецькі журналісти телеканалу ZDF. 

За їхніми словами, після вибухів у місті вони спустилися до укриття готелю, проте було поранено українську перекладачку. 

Що відомо про ракетну атаку на Харків 30 грудня

Російські окупанти ввечері 30 грудня завдали щонайменше шість ракетних ударів по Харкову. Правоохоронцям вдалося вилучити уламки ракети "Іскандер". На щастя, загиблих внаслідок ворожої атаки у місті немає.

Своєю чергою Росія стверджула, що в готелі, який постраждав від обстрілу в Харкові, нібито були ліквідовані представники ГУР МО України. У самому ГУР спростовують жалюгідні заяви росіян.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі