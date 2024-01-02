Який вигляд зараз має пошкоджений готель у Харкові — кадри зйомки з дрону

Пошкоджений готель у Харкові внаслідок російського обстрілу. Фото: скриншот з відео Харківської обласної прокуратури

Окупанти 30 грудня обстріляли готель у Харкові, внаслідок чого було поранено місцевих жителів, а також іноземця. За допомогою дрону була проведена зйомка, де можна побачити вигляд пошкодженого готелю "Kharkiv Palace".

Відповідне відео опублікували в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Як пізніше стало відомо, у харківсьому готелі під час ворожого обстрілу перебували саме німецькі журналісти телеканалу ZDF.

За їхніми словами, після вибухів у місті вони спустилися до укриття готелю, проте було поранено українську перекладачку.

Що відомо про ракетну атаку на Харків 30 грудня

Російські окупанти ввечері 30 грудня завдали щонайменше шість ракетних ударів по Харкову. Правоохоронцям вдалося вилучити уламки ракети "Іскандер". На щастя, загиблих внаслідок ворожої атаки у місті немає.

Своєю чергою Росія стверджула, що в готелі, який постраждав від обстрілу в Харкові, нібито були ліквідовані представники ГУР МО України. У самому ГУР спростовують жалюгідні заяви росіян.