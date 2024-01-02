Как сейчас выглядит поврежденный отель в Харькове — кадры съемки с дрона

Отель в Харькове, поврежденный в результате российских обстрелов. Фото: скриншот с видео Харьковской областной прокуратуры

Оккупанты 30 декабря обстреляли отель в Харькове, в результате чего были ранены местные жители, а также иностранец. С помощью дрона была проведена съемка, где можно увидеть вид поврежденного отеля Kharkiv Palace.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Как позже стало известно, в харьковской гостинице во время вражеских обстрелов находились именно немецкие журналисты телеканала ZDF.

По их словам, после взрывов в городе они спустились в укрытие гостиницы, однако была ранена украинская переводчица.

Что известно о ракетной атаке на Харьков 30 декабря

Российские оккупанты вечером 30 декабря нанесли по меньшей мере шесть ракетных ударов по Харькову. Правоохранителям удалось изъять обломки ракеты "Искандер". К счастью, погибших в результате вражеской атаки в городе нет.

В свою очередь Россия утверждала, что в отеле, пострадавшем от обстрела в Харькове, якобы были ликвидированы представители ГУР МО Украины. В самом ГУР опровергают жалкие заявления россиян.