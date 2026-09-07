Игорь Терехов: Прожиточный минимум оторван от реальной стоимости жизни

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Официальный прожиточный минимум в Украине составляет чуть более 3 тыс. грн, хотя даже минимальный набор продуктов обходится значительно дороже. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов предлагает пересмотреть базовые социальные стандарты и увеличить минимальную зарплату как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Соответствующие предложения он представил в ходе круглого стола "Ответить на вызов бедности: новые инициативы в государственной политике социальной защиты", который состоялся 4 сентября в Киеве, передает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу АПМГ.

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Терехов предложил изменить прожиточный минимум

"Прожиточный минимум реально оторвался от сегодняшних реалий. И сегодня он составляет чуть больше трех тысяч гривен. Хотя даже минимальный набор продуктов стоит совсем других средств", — отметил Терехов.

Ассоциация прифронтовых городов и громад уже подала предложения в государственный бюджет на 2027 год. Они предусматривают повышение минимальной заработной платы как минимум до 10 тыс. грн, а минимальной пенсии — до 6 тыс. грн. Также АПМГ предлагает привести прожиточный минимум в соответствие с реальной стоимостью жизни.

Ресурсы для повышения социальных стандартов, по мнению Терехова, можно найти за счет детенизации экономики и оптимизации бюджетных расходов. В частности, речь идет о пересмотре неэффективных программ, чрезмерных административных расходов и затрат на содержание государственного аппарата.

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По оценке Всемирного банка, в 2026 году уровень бедности в Украине достиг 41,6%. В Ассоциации подчеркивают, что без пересмотра базовых социальных стандартов этот показатель будет расти.

В круглом столе приняли участие народные депутаты, представители правительства, Всемирного банка и экспертного сообщества. Наработанные в ходе мероприятия инициативы планируется использовать для дальнейшей законодательной работы.

Как писали Новини.LIVE, Харьков планирует и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в городском общественном транспорте, если позволят финансовые возможности. Терехов заявил, что город оптимизирует расходы и ищет возможности для сбалансирования бюджета. По его словам, Харьков не получает отдельных средств от государства на программу бесплатного проезда.

Также Терехов предложил снизить НДС на основные продукты питания до 5%, а на лекарства и медицинские изделия — с 7% до 5%. Кроме того, предлагается установить ставку 7% на оборудование для автономного и резервного электроснабжения домохозяйств. По словам Терехова, потери бюджета от снижения налогов можно компенсировать аудитом неэффективных программ и усилением контроля за использованием средств.