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Юсов заявил, что ГУР знало о планах оккупантов наступать в Харьковской области

12 мая 2024 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов заявил, что ГУР знало о планах оккупантов наступать в Харьковской области
Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская разведка знала о планах российских оккупантов наступать в Харьковской области. Действия противника на этом направлении начались по графику, который был известен.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона в воскресенье, 12 мая.

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"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство было проинформировано", — отметил Юсов.

Он говорит, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои, в которых также участвуют спецназовцы ГУР.

"Сейчас враг несет большие потери. Понятно, что вся необходимая информация обнародуется и Генштабом, в частности", — подчеркнул представитель ГУР МО.

По словам Юсова, захватчики бросили в Харьковскую область солдат Московского и Ленинградского военных округов. Он обратился к оккупантам и призвал их сдаваться в плен, отметив, что такие случаи уже есть.

"Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потерь и будущих в том числе было принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине", — добавил Юсов.

Напомним, Волчанск Харьковской области — под постоянным вражеским огнем. Спасатели показали кадры города, который находится в 10 км от российской границы. В населенном пункте осталось около 400 человек. До войны было почти 18 000.

Также российские войска начали новое наступление на Харьковскую область. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по состоянию на субботу, 11 мая, "серая зона" не увеличилась.

разведка
Харьков
россияне
Харьковская область
оккупанты
ГУР
наступление

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