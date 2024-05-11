РФ відновила штурмові дії біля одного з сіл Харківської області

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти зранку, 11 травня, відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" у військових колах.

Читайте також:

Наступальні дії РФ у Харківській області

"Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке", — розповіло джерело.

За словами співрозмовника видання, на Вовчанському напрямку штурмових дій противника наразі немає.

Ситуація в Харкові — останні новини

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ.

У зв'язку з цим у місті та прилеглих населених пунктах Харківщини відбувається евакуація населення.

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Наразі там тривають жорсткі бої.

У Міноборони заявили, що приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву російськими військами лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Однак Збройні сили України надійно захищають позиції на Харківщині.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні Сили України від кордону та створити буферну зону.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зробив заяву щодо нового наступу окупантів на Харківщині. За його словами, ці дії росіян були спрогнозовані українськими силами раніше, тому нічого критичного не відбувається.