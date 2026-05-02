РФ завдала удару по одному з районів Харкова: постраждала людина
Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 04:02
Термінова новина
Уночі в суботу, 2 травня, росіяни обстріляли Харків. Під ударом опинився Шевченківський район. Там зафіксували влучання БпЛА.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.
Наслідки нічної атаки на Харків 2 травня
За попередньою інформацією постраждала одна людина. На місці влучання працюють усі екстрені служби.
Новина доповнюється
