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Харьков как полигон для РФ — Синегубов сообщил об ударе впервые использованной КАБ

26 июня 2024 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел Харькова 23 июня — Россия впервые ударила модифицированной КАБ-250
Разрушенный Россией дом в Харькове. Иллюстративное фото: Олег Синегубов / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харькову модифицированной управляемой авиационной бомбой во время атаки в воскресенье, 23 июня. По словам чиновника, Россия использует город как полигон.

Об этом Олег Синегубов сообщил во вторник, 25 июня, в Telegram.

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"У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем. Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя Харьков как плацдарм для своих тренировок", — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что авиационный боеприпас УМПБ 30-Д, который Россия часто использует для обстрелов Харькова, стоит по меньшей мере 100 тысяч долларов, то есть враг экономит более дорогие ракеты.

"Для сравнения: врагу становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например, "Калибры", которые стоят около 10 миллионов долларов. Так же С-400 — это около 2 миллионов долларов, если брать С-300 — до 500 тысяч долларов стоит одна ракета", — рассказал глава ОВА.

Синегубов добавил, что Россия пытается адаптироваться и использует весь свой хлам, который находит на складах, против мирных жителей.

Что известно о КАБ-250

КАБ-250 с УМПК — управляемая авиационная бомба с унифицированным модулем планировки и коррекции, имеет длину 3,2 м и вес 256 кг, с боевой частью в 166 кг, в том числе 91 кг осколочно-фугасного взрывчатого вещества. Цель имеет яйцевидную форму и была интегрирована в самолет Су-34.

Как выглядит КАБ-250
Сапер рядом с вражеской КАБ-250. Иллюстративное фото: ГСЧС

Напомним, по словам Синегубова, в результате ракетных обстрелов Харькова на выходных 22-23 июня пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что российские захватчики атаковали КАБами Харьков утром 25 июня. В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.

Добавим, что мэр Харькова Игорь Терехов написал письмо ООН с просьбой помочь прекратить российские обстрелы города и области. По его словам, около 800 образовательных объектов Харькова разрушены.

Харьков
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Олег Синегубов
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