Харків накриють спека та грози: прогноз погоди на завтра

Чоловік з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Тепла та мінлива погода продовжує панувати на Харківщині. Наприкінці червня синоптики прогнозують поступове підвищення температури, проте подекуди регіон освіжать літні дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 26 червня

У п'ятницю, 26 червня, на мешканців Харківщини чекає мінлива хмарність. Вітер буде північним зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: місцями пройде невеликий дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27°.

У Харкові: в обласному центрі опадів не передбачається. Нічна температура коливатиметься в межах +14…+16°, а вдень повітря прогріється до +23…+25°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із літнім теплом у частині Харківської області серйозно зростає загроза займань. Синоптики оприлюднили прогноз пожежної небезпеки на 26 червня, і ситуація в регіоні вкрай неоднорідна. У Харкові, Золочеві та Богодухові оголошено найвищий, п'ятий клас небезпеки — надзвичайний рівень. Високий четвертий клас пожежної небезпеки фіксується у Великому Бурлуці, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Середній третій клас очікується в районі Коломака. Найспокійніша ситуація на півдні та сході області: у Берестині зафіксовано низький другий клас, а в Куп'янську пожежна небезпека взагалі відсутня.

Прогноз на 27–30 червня

Наприкінці місяця літо почне демонструвати свій гарячий норов, а стовпчики термометрів впевнено поповзуть угору:

27 червня: очікується мінлива хмарність, переважно без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі +13…+18°, вдень — до +23…+28°.

28 червня: збережеться мінлива хмарність. Якщо вночі буде сухо, то вдень місцями можливий невеликий літній дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14…+19°, а вдень повітря розжариться до +25…+30°.

29 червня: початок тижня буде сонячним та без опадів. Вітер трохи вщухне до 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +14…+19°, а вдень очікується спека до +26…+31°.

30 червня: останній день місяця зустріне мешканців області справжньою літньою спекою. Опадів не прогнозують, вітер північний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі підвищиться до +16…+21°, а вдень стовпчики термометрів досягнуть пікових +28…+33°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові готували до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.