Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків 26 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

У понеділок, 26 жовтня, російські війська атакували Новобаварський район Харкова. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, ще щонайменше четверо людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий заклад, автомобілі та будівлі підприємств.

Про наслідки атаки повідомили керівник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Рятувальники на місці удару РФ. Фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Наслідки атаки РФ на Харків

Сьогодні, 26 жовтня, російські війська завдали трьох ракетних ударів по Новобаварському району Харкова. За інформацією ДСНС, увечері окупанти атакували район із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Тип ракет наразі встановлюють вибухотехніки.

Двоє людей загинули біля приватного будинку, ще четверо постраждали. Унаслідок обстрілу виникли дві пожежі — горіли нежитлова будівля та легкові автомобілі. Усі займання ліквідували.

Також пошкоджені гаражні бокси, приватні й багатоповерхові житлові будинки, дитячий навчальний заклад, транспортні засоби та будівлі приватних підприємств. Під удар потрапила і територія цивільного підприємства.

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Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що з 19 до 25 жовтня російські війська 36 разів обстріляли місто. Унаслідок атак троє людей загинули, ще 28 дістали поранення, серед них троє дітей. Одним із наймасштабніших наслідків стало знищення гіпермаркету "Епіцентр", також пошкоджені житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури.

Новини.LIVE писали, що вранці 26 жовтня російський безпілотник атакував селище Шевченкове на Харківщині, унаслідок чого загинула 74-річна жінка. За минулу добу в області постраждали шестеро людей, серед них 14-річний хлопець, а удари пошкодили житлові будинки, підприємства, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Також у Дергачах після влучання реактивного безпілотника "Герань-3" загорілося складське приміщення площею близько 200 квадратних метрів.