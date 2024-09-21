На Харківщині внаслідок обстрілів 20 вересня є загиблі та поранені

Наслідки авіаудару по центру Харкова. Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Протягом доби окупанти двічі завдали ударів по Харкову, застосувавши керовані авіабомби. Також під обстрілами перебували населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 21 вересня.

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Обстріли Харкова 20 вересня

23:06 Холодногірський район: внаслідок обстрілу пошкоджено частково шість приватних будинків та дві господарчі споруди. Постраждали 7 людей, зокрема троє неповнолітніх: 10-річна та 17-річна дівчини та 12-річний хлопчик. У дітей гостра реакція на стрес.

22:48 Київський район: після обстрілу горіла трава на площі 1 га.

Пошкоджений готель в центрі Харкова. Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

22:42 Шевченківський район: внаслідок обстрілу горів автомобіль, пошкоджено два кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали чотири людини.

16:56 Основ'янський район: після обстрілу горіла трава, пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, сім вантажних автомобілів, три легкові авто. Постраждали двоє людей.

16:49 Слобідський район: постраждав 61-річний чоловік.

Згоріла внаслідок обстрілу автівка. Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Обстріли Харківської області 20 вересня

15:15 Куп'янський район, село Новоосинове: внаслідок ударів по території ринку загинули дві людини. Постраждали дві жінки.

14:30 Богодухівський район, село Івашки: внаслідок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка.

8:10 Чугуївський район, село Шестакове: внаслідок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 кв. м. Пошкоджено три корпуси корівників. Постраждали двоє чоловіків 34 та 30 років.

Наслідки обстрілу в Харкові. Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Пошкоджений вибухом кіоск. Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Наслідки обстрілу в харківській лікарні. Фото: Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Нагадаємо, ввечері 20 вересня росіяни вдруге за день обстріляли Харків. Ворог завдав трьох ударів по місту.

Також ми писали, що правоохоронці опублікували відео моменту влучання КАБ в центрі Харкова 20 вересня. Також місцева влада продемонструвала, яким чином місцеві служби порятунку борються з наслідками цинічного бомбардування.