На Харьковщине в результате обстрелов 20 сентября есть погибшие и раненые

Харьков и область снова страдают от обстрелов — есть погибшие и раненые
В течение суток оккупанты дважды нанесли удары по Харькову, применив управляемые авиабомбы. Также под обстрелами находились населенные пункты Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 21 сентября.
Обстрелы Харькова 20 сентября
23:06 Холодногорский район: в результате обстрела повреждены частично шесть частных домов и две хозяйственные постройки. Пострадали 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних: 10-летняя и 17-летняя девушки и 12-летний мальчик. У детей острая реакция на стресс.
22:48 Киевский район: после обстрела горела трава на площади 1 га.
22:42 Шевченковский район: в результате обстрела горел автомобиль, повреждены два киоска, остекление зданий областной больницы, гостиница. Пострадали четыре человека.
16:56 Основянский район: после обстрела горела трава, повреждено остекление 150 окон зданий, автобус, семь грузовых автомобилей, три легковых автомобиля. Пострадали два человека.
16:49 Слободской район: пострадал 61-летний мужчина.
Обстрелы Харьковской области 20 сентября
15:15 Купянский район, село Новоосиново: в результате ударов по территории рынка погибли два человека. Пострадали две женщины.
14:30 Богодуховский район, село Ивашки: в результате обстрела пострадали 68-летний мужчина, 57-летний мужчина и 55-летняя женщина.
8:10 Чугуевский район, село Шестаково: в результате обстрела горела крыша складского здания на площади 500 кв. м. Повреждены три корпуса коровников. Пострадали двое мужчин 34 и 30 лет.
Напомним, вечером 20 сентября россияне второй раз за день обстреляли Харьков. Враг нанес три удара по городу.
Также мы писали, что правоохранители опубликовали видео момента попадания КАБ в центре Харькова 20 сентября. Также местные власти продемонстрировали, каким образом местные службы спасения борются с последствиями циничной бомбардировки.
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