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Харьков и область снова страдают от обстрелов — есть погибшие и раненые

21 сентября 2024 09:53
Галина Шподарева - редактор
На Харьковщине в результате обстрелов 20 сентября есть погибшие и раненые
Последствия авиаудара по центру Харькова. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА
Галина Шподарева - редактор

В течение суток оккупанты дважды нанесли удары по Харькову, применив управляемые авиабомбы. Также под обстрелами находились населенные пункты Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Поврежденное здание в центре Харькова. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА

Обстрелы Харькова 20 сентября

23:06 Холодногорский район: в результате обстрела повреждены частично шесть частных домов и две хозяйственные постройки. Пострадали 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних: 10-летняя и 17-летняя девушки и 12-летний мальчик. У детей острая реакция на стресс.

22:48 Киевский район: после обстрела горела трава на площади 1 га.

Харьков и область снова страдают от обстрелов — есть погибшие и раненые - фото 2
Поврежден отель в центре Харькова. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА

22:42 Шевченковский район: в результате обстрела горел автомобиль, повреждены два киоска, остекление зданий областной больницы, гостиница. Пострадали четыре человека.

16:56 Основянский район: после обстрела горела трава, повреждено остекление 150 окон зданий, автобус, семь грузовых автомобилей, три легковых автомобиля. Пострадали два человека.

16:49 Слободской район: пострадал 61-летний мужчина.

Харьков и область снова страдают от обстрелов — есть погибшие и раненые - фото 3
Сгоревший в результате обстрела автомобиль. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА

Обстрелы Харьковской области 20 сентября

15:15 Купянский район, село Новоосиново: в результате ударов по территории рынка погибли два человека. Пострадали две женщины.

14:30 Богодуховский район, село Ивашки: в результате обстрела пострадали 68-летний мужчина, 57-летний мужчина и 55-летняя женщина.

8:10 Чугуевский район, село Шестаково: в результате обстрела горела крыша складского здания на площади 500 кв. м. Повреждены три корпуса коровников. Пострадали двое мужчин 34 и 30 лет.

Харьков и область снова страдают от обстрелов — есть погибшие и раненые - фото 4
Последствия обстрелов в Харькове. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА
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Поврежденный взрывом киоск. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА
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Последствия обстрелов в харьковской больнице. Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА

Напомним, вечером 20 сентября россияне второй раз за день обстреляли Харьков. Враг нанес три удара по городу.

Также мы писали, что правоохранители опубликовали видео момента попадания КАБ в центре Харькова 20 сентября. Также местные власти продемонстрировали, каким образом местные службы спасения борются с последствиями циничной бомбардировки.

Харьков Харьковская область обстрелы Олег Синегубов война в Украине жертвы

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