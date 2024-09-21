Авіаудари по Харкову - станом на ранок 21 вересня відомо про 11 поранених

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС

Російські загарбники вдруге за добу атакували Харків авіаційними бомбами. Від чергової ворожої атаки постраждали 11 людей, серед яких є неповнолітні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 21 вересня.

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"Увечері 20 вересня зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, наразі відомо про 11 постраждалих, з яких троє — неповнолітні. Також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.

Пожежники загасили загоряння в легковому автомобілі та суху траву на двох локаціях загальною площею понад 1 гектар. Для ліквідації наслідків залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників.

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора увечері росіяни тричі вдарили по Харкову. Відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина.

Також Харківська прокуратура опублікувала відео моменту падіння російського КАБу на місто.