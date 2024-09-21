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Росіяни вдруге за добу атакували Харків — у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків

21 вересня 2024 08:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Авіаудари по Харкову - станом на ранок 21 вересня відомо про 11 поранених
Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники вдруге за добу атакували Харків авіаційними бомбами. Від чергової ворожої атаки постраждали 11 людей, серед яких є неповнолітні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 21 вересня.

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"Увечері 20 вересня зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району", —  йдеться у повідомленні.

Атака на Харків - відомо про 11 поранених
Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС
Через ворожі атаки на Харків 20 вересня троє неповнолітніх зазнали поранень
Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

За даними рятувальників, наразі відомо про 11 постраждалих, з яких троє — неповнолітні. Також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.

Пожежники загасили загоряння в легковому автомобілі та суху траву на двох локаціях загальною площею понад 1 гектар. Для ліквідації наслідків залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників.

У Харкові через влучання були пожежі на площі понад 1 га
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
У Харкові 11 постраждалих внаслідок влучання КАБів 20 вересня
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора увечері росіяни тричі вдарили по Харкову. Відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. 

Також Харківська прокуратура опублікувала відео моменту падіння російського КАБу на місто. 

Харків обстріли війна в Україні атака авіабомба Авіаудар

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