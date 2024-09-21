Авіаудари по Харкову - станом на ранок 21 вересня відомо про 11 поранених

Росіяни вдруге за добу атакували Харків — у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків
Російські загарбники вдруге за добу атакували Харків авіаційними бомбами. Від чергової ворожої атаки постраждали 11 людей, серед яких є неповнолітні.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 21 вересня.
Обстріли Харкова
"Увечері 20 вересня зафіксовані вибухи на території цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району", — йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, наразі відомо про 11 постраждалих, з яких троє — неповнолітні. Також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки.
Пожежники загасили загоряння в легковому автомобілі та суху траву на двох локаціях загальною площею понад 1 гектар. Для ліквідації наслідків залучались 17 одиниць техніки та 70 рятувальників.
Нагадаємо, вчора увечері росіяни тричі вдарили по Харкову. Відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина.
Також Харківська прокуратура опублікувала відео моменту падіння російського КАБу на місто.
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