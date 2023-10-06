Харків'яни показали перші секунди після удару по місту

Наслідки обстрілу Харкова 6 жовтня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Вранці 6 жовтня російські війська атакували Харків. За кілька годин місцеві жителі показали перші секунди після прильоту містом.

Відповідне відео розміщено у соцмережах.

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Обстріл Харкова 6 жовтня

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На опублікованих кадрах видно, як людина за кадром підходить з камерою до балкона. Коли він вийшов, то видно стовп густого диму, через який дуже погана видимість. Також видно осередки вогню.

Автор відео не стримується у своїх висловлюваннях.

Що кажуть місцеві жителі

"Мій будинок знаходиться на другому поверсі, але удар припав на третій, там все зруйновано. На тому поверсі проживала родина сусідів: дві дитини та подружня пара. Хлопчика, на жаль, виявили без життя. Це були добрі, працьовиті люди. Мене і мою. доньку евакуювали сходами, оскільки спалах був на третьому поверсі. Балкони були зруйновані. Мені необхідно потрапити до своєї квартири, щоб знайти своїх кішок", — розповіла Суспільному Євгенія Димченко.

Коментар Офісу Президента

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив, що Ранковий ракетний обстріл центру Харкова спричинив трагедію: загинула дитина 10 років. Ще 27 людей отримали поранення. Триповерхова будівля зруйнована, також пошкоджено два житлові будинки.

Рятувальні бригади та місцева, а також регіональна влада перебувають на місці події, забезпечуючи постраждалим необхідну підтримку та допомогу.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.

Незабаром почала з'являтись інформація про постраждалих, а мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з-під завалів дістали тіло дитини.

Також відомо, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.