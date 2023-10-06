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Харьковчане показали первые секунды после удара по городу

6 октября 2023 11:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Харьковчане показали первые секунды после удара по городу
Последствия обстрела Харькова 6 октября. Фото: t.me/mvs_ukraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром 6 октября российские войска атаковали Харьков. Через несколько часов местные жители показали первые секунды после прилета по городу.

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

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Видео 18+. Внимание, видео содержит нецензурную лексику

На опубликованных кадрах видно, что как человек за кадром подходит с камерой к балкону. Когда он вышел, то виден столб густого дыма из-за которого очень плохая видимость. Также видны очаги огня.

Автор видео не сдерживается в своих выражениях.

Что говорят местные жители

"Мой дом находится на втором этаже, но удар пришелся на третий, там все разрушено. На том этаже проживала семья соседей: два ребенка и супружеская пара. Мальчика, к сожалению, обнаружили без жизни. Это были хорошие, трудолюбивые люди. Меня и мою дочь эвакуировали по лестнице, так как возгорание было на третьем этаже. Балконы были разрушены. Мне необходимо попасть в свою квартиру, чтобы найти своих кошек", — рассказала Суспільному Евгения Дымченко.

Комментарий Офиса Президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что Утренний ракетный обстрел центра Харькова привел к трагедии: погиб ребенок 10 лет. Еще 27 человек получили ранения. Трехэтажное здание разрушено, также повреждены два жилых дома.

Спасательные бригады и местные, а также региональные власти находятся на месте происшествия, обеспечивая пострадавшим необходимую поддержку и помощь. 

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

Вскоре начала появляться информация про пострадавших, а мэр Харькова Игорь Терехов указал, что из-под завалов достали тело ребенка.

Также известно, что прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны и показала последствия обстрела города.

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