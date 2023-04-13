Харків'янин місяць крав кошти з карти людини з інвалідністю

Безконтактна банківська карта. Фото: Google

У Харкові поліція викрила чоловіка, який знайшов банківську карту та майже місяць розраховувався нею в супермаркетах. Зловмисник встиг витратити 90 тис. грн

Про це повідомили у ГУНП України в Харківській області.

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Матеріали слідства

За даними поліції, зловмисник знайшов безконтактну банківську картку на вулиці. Тривалий час користувався нею. Власник картки — чоловік з обмеженими можливостями лише через місяць зрозумів, що відбувається.

Працівники відділу кримінальної поліції районного управління встановили, що зловмисник робить покупки у великих супермаркетах міста.

"Приходить до магазинів до 8 разів на день і обов’язково щось купує, розраховуючись банківською карткою. Вивчення записів з камер відеоспостереження та роздруківок транзакцій дозволили правоохоронцям встановити особу зловмисника", — розповідають правоохоронці.

Зловмисником виявився уродженець міста Мукачево Запорізької області, 1979 року народження, який раніше вже мав судимість за подібні злочини.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть чоловіка, який зафільмував скоєне ним вбивство. 39-річний харків'янин жорстоко вбив товариша по чарці, а потім зафільмував на відео скоєння злочину. Поліція завершила розслідування жорстокого вбивства та справу направили до суду.

Також ми писали про те, що у Харкові прокуратура хоче повернути у власність громади дві квартири. Вони після 2021 року залишилися без власників, які померли, та спадкоємців. Через бездіяльність місцевої влади процесом передачі їх до комунальної власності зайнялися органи прокуратури.