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Харьковчанин месяц воровал средства с карты человека с инвалидностью

13 апреля 2023 17:04
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковчанин месяц воровал средства с карты человека с инвалидностью
Бесконтактная банковская карта. Фото: Google
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове полиция разоблачила мужчину, который нашел банковскую карту и почти месяц, рассчитывался ею в супермаркетах. Злоумышленник успел потратить 90 тыс. грн.

Об этом сообщили в ГУНП Украины в Харьковской области.

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Материалы следствия

По данным полиции, злоумышленник нашел бесконтактную банковскую карту на улице. Долгое время пользовался ею. Владелец карты — мужчина с ограниченными возможностями только через месяц понял, что происходит.

Сотрудники отдела криминальной полиции районного управления установили, что злоумышленник совершает покупки в крупных супермаркетах города.

"Приходит в магазины до 8 раз в день и обязательно что-то покупает, рассчитываясь банковской картой. Изучение записей с камер видеонаблюдения и распечаток транзакций позволили правоохранителям установить личность злоумышленника", — рассказывают правоохранители.

Злоумышленником оказался уроженец города Мукачево Запорожской области, 1979 года рождения, ранее уже судимый за подобные преступления.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Напомним, что в Харькове будут судить мужчину, который снял совершённое им убийство. 39-летний харьковчанин жестоко убил собутыльника, а затем снял на видео совершение преступления. Полиция завершила расследование жестокого убийства и дело направили в суд.

Также мы писали о том, что в Харькове прокуратура хочет вернуть в собственность общины две квартиры. Они после 2021 года остались без умерших собственников и наследников. Из-за бездействия местных властей процессом передачи их в коммунальную собственность занялись органы прокуратуры.

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