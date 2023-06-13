Харьковчанин попал за решетку за мородерство в школе, которую повредили оккупанты

Пострадавшая после обстрела школа в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Киевский районный суд города Харькова признал виновным мужчину в совершении краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Прокуроры доказали, что в течение января 2023 мужчина совершал неоднократные кражи из школы, расположенной в Киевском районе Харькова. Злоумышленник проникал в помещение учебного заведения, поврежденного в результате обстрелов со стороны ВС РФ, и выносил оттуда имущество.

"Харьковчанин с помощью фомки отжимал двери кабинетов и подвальных помещений и похищал оттуда ноутбуки, инструменты, видеокамеры, огнетушители, установки фильтрации воды и т.п.", — рассказывают правоохранители.

Похищенное имущество мужчина принес домой. Частью украденного он планировал пользоваться сам, другую часть хотел продать.

Напомним, что ГСЧС начала расследование смерти двух курсантов в Харьковской области. Очевидец рассказал, что курсанты погибли в общежитии. Ребят якобы заставили разбирать снаряд.

Также мы говорили, что Харьковская прокуратура требует отремонтировать памятник архитектуры. Оценочная стоимость объекта составляет около 155 млн гривен.