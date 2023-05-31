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Харків'янин проведе 10 років за ґратами за вбивство кредитора

31 травня 2023 13:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харків'янин проведе 10 років за ґратами за вбивство кредитора
Людина стоїть у наручниках. Фото: klipartz.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Дзержинський районний суд м. Харкова визнав винним 52-річного чоловіка в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

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Матеріали справи

За даними прокуратури, подія відбулась ввечері 22 лютого 2021 року у пров. Отакара Яроша у Харкові. Слідчими встановлено, що на зустріч приїхали декілька чоловіків, щоб вирішити фінансове питання — повернення боргу в розмірі 112 тисяч доларів США. Разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще декілька його знайомих.

Спочатку розмова велась у автівці "позикодавця". Згоди чоловіки так і не дійшли, виник конфлікт. 52-річний харків’янин вийшов з автівки і попрямував до супермаркету, розташованого неподалік, однак опоненти стали наздоганяти його.

"Чоловік дістав з кишені своєї куртки пістолет і зробив один постріл у їхній бік. Куля потрапила у грудну клітину 40-річного потерпілого — від отриманого поранення він помер на місці", — розповідають про обставини вбивства у прокуратурі. 

Зброя з місця вбивства. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Вбивця сів у власну автівку і поїхав з місця події, по дорозі він викинув пістолет. Однак вже за декілька годин чоловіка було затримано.

Під час судового розгляду харків’янин визнав вину лише частково. Чоловік стверджував, що напали на нього.

"Він пояснив, що на нього було здійснено напад, аби "вибити" борг, а чоловік лише захищав своє життя. За його версією, пістолет він відібрав у одного з нападників, а момент пострілу не пам’ятає, оскільки перебував у шоковому стані", — пишуть правоохоронці. 

Засуджений харків'янин під час затримання. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, на Харківщині через побутові сварки чоловік вбив своїх батьків кухонним ножем. Мати померла на місці. Медики намагались врятувати батька, але у лікарні він помер. 

Також ми розповідали, що у Харкові засудили до 10 років тюрми  34-річну жінку, яка вбила ножем свого чоловіка.

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