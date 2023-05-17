Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Жінку, яка вбила ножем свого чоловіка, засудили у Харкові arrow

Жінку, яка вбила ножем свого чоловіка, засудили у Харкові

17 травня 2023 13:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Жінку, яка вбила ножем свого чоловіка, засудили у Харкові
Затримання підозрюваної. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокурори Салтівської окружної прокуратури Харкова визнали 34-річну жінку винною у скоєнні вбивства з наміром (частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу України). Як покарання, їй наказано провести наступні 10 років у місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Згідно з матеріалами слідства, 9 квітня 2020 року, у Харкові, підсудна жінка позбавила життя чоловіка. Було встановлено, що інцидент стався в одному із житлових приміщень на вулиці Владислава Зубенка, де вона пила алкоголь у компанії свого співмешканця та іншого чоловіка, з яким у неї і стався конфлікт.

У спробі вирішити розбіжності, підсудна та 59-річний чоловік вийшли у двір будинку. Під час емоційної суперечки підсудна завдала чоловікові удару ножем у праву скроню, яку вона тримала при собі. Отримавши поранення, чоловік упав на асфальт і знепритомнів, після чого жінка залишила місце події.

Проте лише за кілька хвилин вона повернулася. Намагаючись приховати свій злочин, вона спробувала прибрати ніж із місця події.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили колаборантку, яка здійснювала пенсійні махінації. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп'янська місцева мешканка добровільно обійняла посаду в. начальника так званого управління Пенсійного фонду Харківської області.

Також ми розповідали, що у Харкові заочно судитимуть російського військового, який убив мешканку Ізюма. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовослужбовця 245-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2). ).

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB