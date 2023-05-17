Жінку, яка вбила ножем свого чоловіка, засудили у Харкові

Затримання підозрюваної. Фото: УНІАН

Прокурори Салтівської окружної прокуратури Харкова визнали 34-річну жінку винною у скоєнні вбивства з наміром (частина 1 стаття 115 Кримінального кодексу України). Як покарання, їй наказано провести наступні 10 років у місцях позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Згідно з матеріалами слідства, 9 квітня 2020 року, у Харкові, підсудна жінка позбавила життя чоловіка. Було встановлено, що інцидент стався в одному із житлових приміщень на вулиці Владислава Зубенка, де вона пила алкоголь у компанії свого співмешканця та іншого чоловіка, з яким у неї і стався конфлікт.

У спробі вирішити розбіжності, підсудна та 59-річний чоловік вийшли у двір будинку. Під час емоційної суперечки підсудна завдала чоловікові удару ножем у праву скроню, яку вона тримала при собі. Отримавши поранення, чоловік упав на асфальт і знепритомнів, після чого жінка залишила місце події.

Проте лише за кілька хвилин вона повернулася. Намагаючись приховати свій злочин, вона спробувала прибрати ніж із місця події.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили колаборантку, яка здійснювала пенсійні махінації. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп'янська місцева мешканка добровільно обійняла посаду в. начальника так званого управління Пенсійного фонду Харківської області.

Також ми розповідали, що у Харкові заочно судитимуть російського військового, який убив мешканку Ізюма. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовослужбовця 245-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2). ).