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Харьковчанин проведет 10 лет за решеткой за убийство кредитора

31 мая 2023 13:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковчанин проведет 10 лет за решеткой за убийство кредитора
Человек стоит в наручниках. Фото: klipartz.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Дзержинский районный суд г. Харькова признал виновным 52-летнего мужчину в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы дела

По данным прокуратуры, событие произошло вечером 22 февраля 2021 в пер. Отакара Яроша в Харькове. Следователями установлено, что на встречу приехали несколько мужчин, чтобы решить финансовый вопрос – возврат долга в размере 112 тысяч долларов США. Вместе с мужчиной, который давал указанную сумму взаймы, приехали еще несколько его знакомых.

Сначала разговор велся в автомобиле "заемщика". К согласию мужчины так и не пришли, возник конфликт. 52-летний харьковчанин вышел из автомобиля и направился в супермаркет, расположенный неподалеку, однако оппоненты стали догонять его.

"Мужчина достал из кармана своей куртки пистолет и произвел один выстрел в их сторону. Пуля попала в грудную клетку 40-летнего пострадавшего — от полученного ранения он скончался на месте", — рассказывают об обстоятельствах убийства в прокуратуре.

Оружие с места убийства. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Убийца сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия, по дороге он выбросил пистолет. Однако уже через несколько часов мужчина был задержан.

В ходе судебного разбирательства харьковчанин признал вину лишь частично. Мужчина утверждал, что напали на него.

"Он объяснил, что на него было совершено нападение, чтобы "выбить" долг, а мужчина только защищал свою жизнь. По его версии, пистолет он отобрал у одного из нападающих, а момент выстрела не помнит, поскольку находился в шоковом состоянии" , — пишут правоохранители.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Осужденный харьковчанин во время задержания. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Напомним, в Харьковской области из-за бытовых ссор мужчина убил своих родителей кухонным ножом. Мать скончалась на месте. Медики пытались спасти отца, но в больнице он умер. 

Также мы рассказывали, что в Харькове приговорили к 10 годам тюрьмы 34-летнюю женщину, убившую ножом своего мужа.

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