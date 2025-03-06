Обстрел Харькова 6 марта — мужчина рассказал об атаке на его дом

Дом в Харькове, куда было попадание "шахеда". Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 6 марта в очередной раз атаковали Харьков. Беспилотником ударили по жилой многоэтажке.

Житель дома рассказал корреспондентке Новини.LIVE о российской атаке.

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Мужчина отметил, что "шахед" ударил по его дому около четырех часов утра. Он рассказал, что из-за атаки также поврежден автомобиль его родственника, который был припаркован рядом.

"В доме повреждена крыша, нет света и воды. Отопления тоже нет", — сказал мужчина.

Напомним, Новини.LIVE также публиковали фоторепортаж с места обстрела в Харькове. На фотографиях видно изуродованные автомобили и поврежденное здание.

Россияне ударили дронами по Харькову ночью 6 марта. Из-за обстрела повреждена крыша, лифтовая шахта, технический этаж и фасадная часть многоэтажки. Также на месте удара загорелся пожар.