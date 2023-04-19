Мер Харкова виграв суд проти мовного омбудсмена

Харківський міський голова Ігор Терехов. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Рішенням суду було задоволено позов Харківського міського голови Ігоря Терехова до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя про визнання протиправною та скасування постанови щодо використання російської мови у соцмережах. Зараз триває період для подання апеляційної скарги.

Про це стало відомо з рішення Київського райсуду міста Харкова

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Штраф за мову

До Терехова був застосований штраф у розмірі 3400 гривень, накладання якого він і оскаржив. Згідно з постановою Тараса Кременя, стало відомо, що станом на 16 грудня 2022 року вебсторінка в соціальній мережі "Фейсбук" та телеграм-канал посадової особи Харківського міського голови Ігоря Терехова велись мовою іншою, ніж державна.

Також було наголошено, що вебсторінка в соціальній мережі "Фейсбук" та телеграм-канал позначені як офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови.

Відтак, харківський міський голова як посадова особа місцевого самоврядування, на думку Уповноваженого із захисту державної мови, порушив Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Це вже не перший штраф, накладений на Терехова за невикористання державної мови у публічному просторі. До цього Ігорь Терехов уже сплатив штраф у розмірі 3400 гривень за російську мову у прямому ефірі.

Розгляд справи

Суд розпочав розгляд справи напочатку березня. Під час першого засідання захисник Терехова розповів, що йому інкримінується відповідальність за дії щодо ведення сторінки Facebook, яка є його приватною, та Telegram-каналу, який також є приватним. А саме за публікацію інформації мовою, відмінною від державної, у зв'язку з цим уповноважений з мови вважає, що харківський міський голова порушив цим законодавства про мову.

Адвокат Бабич заявив, що ця постанова є протиправною через порушення її прийняття:

"Крім того, порушена процедура притягнення у вигляді повідомлення. Нам не зрозуміло, чому повідомлення про дату та час розгляду справи про правопорушення направлялись на адресу Харківської міської ради. При тому що в постанові чітко кажуть, що притягується Терехов Ігор Олександрович, який не є Харківською міською радою, оскільки є посадова особа, є харківський міський голова, який є головною посадовою особою територіальної громади".

Розгляд справи у суді. Фото: Юлія Бойко/Новини.LIVE

Додамо, що після першого штрафу Терехов пообіцяв, що офіційно буде спілкуватися українською, однак що стосується його спілкування з харків'янами — він буде спілкуватися російською. Проте останнім часом Харківський міський голова в телеграмі та фейсбуці веде свої сторінки українською мовою.

Нагадаємо, що омбудсмен розповів, як розцінюють мовний скандал Терехова у Харкові.

Також ми розповідали про те, що протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян щодо порушення мовного закону. З них понад 60 мешканців Одеської області.