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Харьковская областная прокуратура в Верховном Суде отстояла приговор для убийцы

20 апреля 2023 14:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковская областная прокуратура в Верховном Суде отстояла приговор для убийцы
Греческая богиня Фемида является символом правосудия. Фото: Pixabey
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Верховный Суд оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции, которым 37-летнему мужчине было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы за умышленное убийство и кражу (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Трагедия произошла в июне 2021 года в одной из квартир в Лозовом. У осужденного возник конфликт с пожилой женщиной, у которой он снимал комнату. В ходе ссоры мужчина схватил топор и нанес потерпевшей не менее 16 ударов в область головы, шеи и туловища. Женщина скончалась на месте.

"После совершения убийства мужчина похитил из комнаты своей жертвы мобильный телефон и скрылся с места преступления", — рассказывают правоохранители.

Место убийства. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Приговором суда первой инстанции мужчине было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Однако прокуроры Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области не согласились с указанным приговором, считая назначенное наказание недостаточным, и обжаловали его в Полтавском апелляционном суде, приговором которого убийца был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Фото осужденного 37-летнего мужчины. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Осужденный обжаловал его в порядке и просил назначить ему более мягкое наказание. Однако Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор суда апелляционной инстанции без изменений — мужчина проведет 11 лет за решеткой.

Напомним, что Мэр Харькова выиграл суд против языкового омбудсмена . Решением суда был удовлетворен иск Харьковского городского головы Игоря Терехова к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю о признании противоправным и отмене постановления по использованию русского языка в соцсетях. Сейчас идет период для подачи апелляционной жалобы.

Также, мы писали о том, что Хозяйственный суд Харьковской области взыскал ущерб из России из-за вооруженной агрессии.

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