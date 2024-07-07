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Харківщина потерпає від обстрілів та диверсантів — які рішення запропонували в МВС

7 липня 2024 15:39
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Удари по мирних мешканцях та прорив ДРГ РФ на Харківщині є основними проблемами регіону
Голова МВС Ігор Клименко на нараді в Золочеві. Фото: пресслужба МВС
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко провів нараду в Золочеві (Харківська область), де зустрівся з керівництвом району та підлеглими. Головними проблемами Харківської області під час російської агресії є питання постійних обстрілів та проривів диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) окупантів. 

Про це за результатами наради у Золочеві голова МВС повідомив у неділю, 7 липня, у своєму Telegram-каналі.

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З погляду на те, що прикордонники постійно фіксують намагання прориву диверсійних груп, у тому числі в районі Золочева, голова МВС наполягає на збільшенні спостережних постів і посилення груп швидкого реагування в області.

Повідомлення голови МВС Клименка щодо наради в Золочеві
Повідомлення голови МВС Клименка про нараду в Золочеві

За словами Ігоря Клименка, підрозділи ЗСУ та МВС дають гідну відсіч окупантам та їхнім ДРГ. При цьому зберігається проблема евакуації населення сіл району через постійні обстріли з боку російського агресора.  

Також нагальними є питання живлення електроенергією критично важливої інфраструктури та зведення фортифікацій задля недопущення прориву армії РФ.

  • Нарада місцевої влади Золочева та голови МВС Клименка
    Голова МВС провів нараду з місцевою владою Золочева
  • Безпека в області та евакуація були одними з головних питань на нараді
    На нараді обговорили широке коло питань щодо безпеки в області
  • Біля встановленого меморіалу вшанували памʼять загиблих поліцейських
    Вшанування памʼяті загиблих біля встановленого меморіалу
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"Ворог бʼє по населених пунктах, щоб залякати цивільних. Але ні удари артилерії, ні вилазки диверсантів не змусять нас відступити", — зазначив голова МВС у своєму дописі. 

Він нагадав, що у 2022 році українські поліцейські власною кров'ю та життям зупинили війська окупантів на підходах до Золочева. Ігор Клименко вшанував пам'ять загиблих на встановленому меморіалі. 

Раніше повідомлялось, що, за даними ДСНС, у Харкові та області почастішали удари з боку російських окупантів. Агресор б’є по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.

Також у Харківській обласній військовій адміністрації розповіли про стан постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову 30 червня. 

МВС війна Харків евакуація Харківська область ДРГ

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