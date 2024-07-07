Удари по мирних мешканцях та прорив ДРГ РФ на Харківщині є основними проблемами регіону

Харківщина потерпає від обстрілів та диверсантів — які рішення запропонували в МВС
Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко провів нараду в Золочеві (Харківська область), де зустрівся з керівництвом району та підлеглими. Головними проблемами Харківської області під час російської агресії є питання постійних обстрілів та проривів диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) окупантів.
Про це за результатами наради у Золочеві голова МВС повідомив у неділю, 7 липня, у своєму Telegram-каналі.
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З погляду на те, що прикордонники постійно фіксують намагання прориву диверсійних груп, у тому числі в районі Золочева, голова МВС наполягає на збільшенні спостережних постів і посилення груп швидкого реагування в області.
За словами Ігоря Клименка, підрозділи ЗСУ та МВС дають гідну відсіч окупантам та їхнім ДРГ. При цьому зберігається проблема евакуації населення сіл району через постійні обстріли з боку російського агресора.
Також нагальними є питання живлення електроенергією критично важливої інфраструктури та зведення фортифікацій задля недопущення прориву армії РФ.
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Вшанування памʼяті загиблих біля встановленого меморіалу
"Ворог бʼє по населених пунктах, щоб залякати цивільних. Але ні удари артилерії, ні вилазки диверсантів не змусять нас відступити", — зазначив голова МВС у своєму дописі.
Він нагадав, що у 2022 році українські поліцейські власною кров'ю та життям зупинили війська окупантів на підходах до Золочева. Ігор Клименко вшанував пам'ять загиблих на встановленому меморіалі.
Раніше повідомлялось, що, за даними ДСНС, у Харкові та області почастішали удари з боку російських окупантів. Агресор б’є по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.
Також у Харківській обласній військовій адміністрації розповіли про стан постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову 30 червня.
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