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Харьковщина страдает от обстрелов и диверсантов — какие решения предложили в МВД

7 июля 2024 15:39
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Удары по мирным жителям и прорыв ДРГ РФ в Харьковской области являются основными проблемами региона
Глава МВД Игорь Клименко на совещании в Золочеве. Фото: пресс-служба МВД
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко провел совещание в Золочеве (Харьковская область), где встретился с руководством района и подчиненными. Главными проблемами Харьковской области во время российской агрессии являются вопросы постоянных обстрелов и прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) оккупантов. 

Об этом по результатам совещания в Золочеве глава МВД сообщил в воскресенье, 7 июля в своем Telegram-канале.

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Поскольку пограничники постоянно фиксируют попытки прорыва диверсионных групп, в том числе в районе Золочева, глава МВД настаивает на увеличении наблюдательных постов и усилении групп быстрого реагирования в области.

Сообщения главы МВД Клименко о совещании в Золочеве
Сообщение главы МВД Клименко о совещании в Золочеве

По словам Игоря Клименко, подразделения ВСУ и МВД дают достойный отпор оккупантам и их ДРГ. При этом сохраняется проблема эвакуации населения сел района из-за постоянных обстрелов со стороны российского агрессора.

Также насущны вопросы питания электроэнергией критически важной инфраструктуры и возведения фортификаций для недопущения прорыва армии РФ.

  • Совещание местных властей Золочева и главы МВД Клименко
    Глава МВД провел совещание с местными властями Золочева
  • Безопасность в области и эвакуация были одними из главных вопросов на совещании
    На совещании обсудили широкий круг вопросов безопасности в области
  • У установленного мемориала почтили память погибших полицейских
    Увековечение памяти погибших возле установленного мемориала
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"Враг бьет по населенным пунктам, чтобы запугать гражданских. Но ни удары артиллерии, ни вылазки диверсантов не заставят нас отступить", — отметил глава МВД в своем сообщении.

Он напомнил, что в 2022 году украинские полицейские собственной кровью и жизнью остановили войска оккупантов на подходах к Золочеву. Игорь Клименко почтил память погибших на установленном мемориале.

Ранее сообщалось, что по данным ГСЧС в Харькове и области участились удары со стороны российских оккупантов. Агрессор бьет по областному центру коррегированными авиационными бомбами КАБ-500.

Также в Харьковской областной военной администрации рассказали о состоянии пострадавших в результате авиаудара по Харькову в воскресенье, 30 июня.

МВД война Харьков эвакуация Харьковская область ДРГ

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