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Головна Харків Спека у Харкові: стовпчики піднімуться до рекордних показників

Спека у Харкові: стовпчики піднімуться до рекордних показників

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 18:37
Харків і область опиняться у полоні спеки: прогноз на 2 липня
Люди біля фонтану у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 2 липня, у Харкові та області утримається спекотна погода без істотних опадів. Вдень температура повітря сягатиме +34 °C у місті та до +35 °C по області, а синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 2 липня

За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східної чверті, 3-8 м/с.

Уночі температура повітря становитиме +18…+20 °C, удень стовпчики термометрів піднімуться до +32…+34 °C.

Погода у Харківській області 2 липня

У Харківській області також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східної чверті буде слабким — 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °C, удень — +30…+35 °C.

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Пожежна небезпека

Синоптики попереджають, що 2 та 3 липня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайний, п'ятий клас пожежної небезпеки. Найвищий рівень небезпеки прогнозують для Харкова, Богодухова, Золочева, Великого Бурлука, Коломака, Слобожанського, Берестина, Лозової та Ізюма.

Спека у Харкові: стовпчики піднімуться до рекордних показників - фото 1
Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

У зв'язку з цим жителів області закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Погода найближчими днями

Спекотна погода збережеться і 3 липня — вдень повітря прогріється до +30…+35 °C, істотних опадів не прогнозують.

Вже 4 липня синоптики очікують зміни погоди. В області пройдуть дощі, місцями сильні, грози та шквалистий вітер із поривами до 15-20 м/с.

5 липня температура різко знизиться до +19…+24 °C, дощі та грози збережуться.

6 липня стане ще прохолодніше: вдень прогнозують +21…+26 °C, місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Кліматичні дані

За багаторічними спостереженнями метеорологів (1945-2025 років), 1 липня найнижча температура повітря у Харкові становила +7,2 °C — її зафіксували у 1953 році.

Найтеплішим цей день був у 1954 році, коли повітря прогрілося до +34,2 °С. Середньодобова кліматична норма для початку липня становить +20,7 °С.

Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові 1 липня знову запровадили погодинні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть у вечірні години за вказівкою НЕК "Укренерго". Причиною стало різке зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Жителів регіону просять стежити за оновленнями енергетиків.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові тимчасово обмежували та перекривали рух транспорту на двох міських вулицях. Причиною стали ремонт дорожнього покриття та аварійні роботи на водогоні. Через зміни водіям радять заздалегідь планувати маршрут. Також тимчасово змінилася робота одного з автобусних маршрутів.

Новини Харкова аномальна спека погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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