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Харківська ОВА хоче витратити 450 тис. грн на опитування про російські ІПСО, — Prozorro

22 листопада 2023 18:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Харківська ОВА хоче витратити 450 тис. грн на опитування про російські ІПСО, — Prozorro
Російські військові программують ботів Міноборони РФ. Ілюстравтине фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харківській облдержадміністрації оголосили закупівлю аналітики щодо негативного впливу російських інформаційно-психологічних операцій на формування думки серед харків'ян. На це планують витратити 450 000 гривень. 

Про це йдеться з сайту закупівель Prozorro.

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Опитування про вплив ІПСО

Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, така аналітика має визначити деструктивний вплив російського ІПСО на місцеве населення. 

"Крім цього, виконавець має зробити оцінку громадської політичної освіченості, якості процесів та результатів діяльності державних органів, рівнів фінансового та безпекового становища населення Харкова, визначення джерел інформації та рівнів довіри до них", — йдеться в повідомленні.

Харківська ОВА хоче витратити 450 тисяч грн на опитування про російські ІПСО, — Prozorro
Тендер від ХОДА. Джерело: Prozorro

Від підрядника також вимагатимуть з’ясувати головні проблеми, які турбують та з якими безпосередньо стикалися харків'яни та гості міста.

Аналіз планують зробити за допомогою методології репрезентативного опитування методом особистого інтерв’ю не менше 800 респондентів, з фіксацією на планшети. Аукціон має відбутися 30 листопада.

Нагадаємо, що раніше у Харкові працівники Центрального парку та метрополітену завершили прикрашати до новорічних свят станцію метро "Університет" Салтівської лінії. Водночас вчора виконком Харкова схвалив проєкт бюджету на наступний рік, де передбачено щомісячну допомогу дітям загиблих військових.

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